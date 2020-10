Kamala e Pence são "dois candidatos em universos completamente diferentes" tal como "Biden e Trump"

O atual vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a candidata democrata ao cargo, Kamala Harris, encontraram-se em Salt Lake City, no Estado de Utah, para o único debate vice-presidencial das eleições de 3 de novembro.

Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Semanário Expresso, considera que este debate foi "um debate muitíssimo mais elevado do que aquele da semana passada".

"Discutiu-se assuntos concretos que interessam bem mais ao americano comum do que as trocas de insultos entre Donald Trump e Joe Biden."

O que sai deste debate são "dois candidatos em universos completamente diferentes, como já acontece com Biden e Trump".

"Kamala Harris esteve ligeiramente superior por ter conseguido, nalguns momentos importantes apontar fragilidades à Administração Trump, seja na gestão da pandemia, seja na revelações recentes sobre as declarações fiscais de Donald Trump, seja finalmente na eficácia com que apontou uma série de nomes importantes do partido republicano que não apoiam Trump."