Eleições nos EUA. Biden com vantagem sobre Trump nas sondagens 

O candidato democrata Joe Biden está 17 pontos percentuais à frente do republicano Donald Trump nas intenções de voto às eleições nos Estados Unidos da América, segundo uma sondagem revelada esta terça-feira.

De acordo com um estudo feito pela Opinium Research com o jornal The Guardian, 57% dos inquiridos tencionam votar no candidato democrata. Apenas 40% apostam no atual Presidente norte-americano.

Esta diferença é ainda maior do que a sondagem da CNN, do início deste mês, que revelava uma distância de 57 para 41%.

Joe Biden lidera também em temas como cuidados de saúde, economia e relações raciais.

Donald Trump regressa aos comícios sem distanciamento nem máscaras

Donald Trump regressou à campanha eleitoral depois de ter estado infetado com o coronavírus. Os médicos dizem que Trump já testou negativo, mas, até agora, os resultados não foram divulgados pela Casa Branca.

No evento, que se realizou em Sanford, na Florida, raros foram os apoiantes de Trump que usaram máscara e nem mesmo governador republicano deu o exemplo. Trump mantém os planos para a campanha eleitoral: até ao dia das eleições estão agendados vários comícios por dia, sem distanciamento ou qualquer medida de proteção.

Já a campanha de Joe Biden mantém-se mais precavida. Num comício em Toledo, no estado de Ohio, os apoiantes do candidato Democrata mostram o seu apoio dentro do automóvel.