Mais de 17 milhões de norte-americanos já votaram nas presidenciais de 03 de novembro, através de voto por correspondência ou voto antecipado, um recorde impulsionado pela pandemia, segundo uma contagem da Universidade da Florida.

O total representa 12% de todos os votos expressos na eleição presidencial de 2016, embora oito estados ainda não tenham divulgado os totais e os eleitores ainda tenham mais de duas semanas para votar.

A pressa dos norte-americanos para votar está a levar os especialistas em eleições a prever um recorde de 150 milhões de votos e taxas de participação superiores a qualquer eleição presidencial desde 1908.

"É uma loucura", disse Michael McDonald, um politólogo da Universidade da Florida que há muito acompanha a votação para o seu 'site' ElectProject.org.

A análise do McDonald's mostra cerca de 10 vezes mais pessoas que votaram em comparação com o mesmo período em 2016.

"Podemos ter certeza que esta será uma eleição de grande participação", disse McDonald.

Até agora, a mobilização foi desigual, com os democratas a vencerem os republicanos nos 42 estados incluídos na contagem da Associated Press.

Os republicanos já estavam preparados para essa vantagem democrata há meses, depois de o Presidente Donald Trump protestar contra os votos por correspondência e levantar preocupações infundadas sobre supostas fraudes eleitorais.

As sondagens, e agora as votações antecipadas, sugerem que a retórica afastou as bases do seu partido de um método de votação que tradicionalmente dominavam nas semanas anteriores ao dia da eleição.

Isso dá aos democratas uma vantagem tática na reta final da campanha. Em muitos estados críticos da batalha eleitoral, os democratas garantiram já uma parte dos eleitores e podem dedicar agora tempo e dinheiro a outros potenciais votantes.

Mas isso não significa necessariamente que os democratas vão liderar em votos no momento em que estes forem contados. Ambos os partidos antecipam uma onda de votos republicanos no dia da eleição que pode, numa questão de horas, mudar drasticamente a dinâmica do escrutínio.

"Os números dos republicanos vão aumentar", disse John Couvillon, um investigador ligado ao Partido Republicano que acompanha a votação antecipada. "A questão é saber a que velocidade e quando", acrescentou.

Couvillon disse que os democratas não podem descansar pelo facto de liderarem atualmente a votação, mas admitiu que os próprios republicanos estão a fazer uma aposta arriscada.

Vários fatores, do aumento de infeções com o novo coronavírus ao clima, podem afetar a participação no dia da eleição. "Se se colocar toda a fé num dia de votação, isso é um risco realmente alto", explicou.

É por isso que, apesar da retórica de Trump, os responsáveis pela campanha e o partido estão a incentivar os seus apoiantes a votarem pelo correio, antecipadamente, para além de presencialmente.

A campanha republicana, que tem enviado voluntários e funcionários para o terreno há meses, apesar da pandemia, garante que registou mais eleitores este ano do que os democratas em estados decisivos como Florida e Pensilvânia, contrariando o padrão de eleições presidenciais anteriores.

Contudo, em estados decisivos, os republicanos continuam muito menos interessados em optar pelo voto por correspondência.

Na Pensilvânia, até agora, mais de três quartos das mais de 437.000 votos por correspondência são de democratas.

Na Florida, metade dos que foram enviados pelo correio são de democratas e menos de um terço de republicanos.

Mesmo no Colorado, um estado onde os republicanos geralmente dominam a primeira semana de votação, apenas 19% dos que foram devolvidos são de republicanos.