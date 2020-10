Eleições nos EUA. O contrarrelógio final de comícios e troca de acusações para captar o voto

A oito dias das presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden entraram já no contra-relógio final de comícios e de troca de acusações para captar o voto.

Na semana final da campanha, Biden aposta no reforço da coligação de eleitores afroamericanos e latinos que habitualmente vota no candidato Democrata. No contra-relógio final de comícios, Trump recordou 2016 no New Hampshire.

Mais de 60 milhões de eleitores já votaram por correio ou por antecipação para as eleições de 3 de novembro. Entre os votantes, o destaque para a astronauta Kate Rubins que depositou o voto numa urna improvisada na Estação Espacial Internacional.