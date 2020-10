Estou como administradora de uma escola privada, MLC Prep em Miami. Sou cidadã americana e pela segunda vez, voto.

Para mim, creio que quando se trata de eleições presidenciais, não é de estranhar que os olhos do mundo estejam na Florida porque sempre dizem que o candidato que ganhe a Florida, ganha a Casa Branca.

Os dois candidatos intensificaram muito a campanha por aqui. Desta vez estou a viver isto com muita preocupação, pois tudo está diferente por causa da Covid-19. Por exemplo, nada está concreto, um diz que diz nos debates, "tenho um plano" e não sai o plano, enfim...

A Florida, sendo um estado com cerca de 22 milhões de habitantes, neste momento poderá ir de um lado para o outro e isto me preocupa, pois quando as pessoas estão indecisas nem sempre tomam as decisões mais acertadas e isto de certeza vai trazer repercussões desastrosas para o Estado da Florida.

Há muito que o meu voto foi decidido por isto é um voto consciente e espero o melhor para esta grande nação.

