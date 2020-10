Alerta e uma fila que nunca mais acaba: a Covid na Newark dos portugueses

O mapa não engana. Rodeado por caminhos de ferro, o território pintado a vermelho pelos mapas da Covid-19, é o mesmo onde mais se ouve português em todo o estado de Nova Jersey.

O mayor de Newark, Ras Baraka, um político negro em ascensão no Partido Democrata - com um trabalho reconhecido na Educação e na Cultura - avançou com medidas duras: todo o comércio fechado às 20h00 e indicação para que todos vão para casa a essa mesma hora.

Hoje de manhã, entrevistado pela SIC, mostrou não ter dúvidas de que se podem seguir mais medidas. As coisas são decididas conforme os dados disponíveis, afirmou, acrescentando que é normal que nas próximas semanas haja mais informação. E mais medidas, claro.

Aproveitemos, então até às 20h, antes que seja tarde...

Para já as ordens ditam que se teste em quantidade. O número de locais disponíveis cresceu e as filas formaram-se rapidamente, com centenas de imigrantes com requisições em punho.

A maior de todas junto ao St. James Medical Center, em pleno Ironbound. A fila dava a volta ao quarteirão, passando pela frente de uma estátua de Nossa Senhora de Fátima e dos pastorinhos, que ainda se recordam da pandemia da pneumónica, a que ficou para a história como a espanhola.

As condições não são nada boas.

Há máscaras e pouco mais. A distância é muito curta, famílias inteiras, de várias proveniências e línguas. Mas anda depressa. Se é que uma hora e meia é depressa.

O fim de semana do Halloween aproxima-se e os apelos para que não se viaje enchem as televisões.

A eleição da década aproxima-se. Pode ser a eleição de Biden ou a confirmação de Trump. Mas será para sempre a eleição da pandemia. Mudou a campanha e é natural que mude tudo por onde passa.

