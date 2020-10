Eleições nos EUA: Republicanos acusam hackers de roubarem dois milhões de euros

O líder dos republicanos de Wisconsin, EUA, disse esta quinta-feira que piratas informáticos roubaram cerca de dois milhões de euros da conta do partido nesse estado, usada para financiar a campanha de reeleição do Presidente Donald Trump.

O partido detetou atividades suspeitas em 22 de outubro e contactou as autoridades, disse esta quinta-feira o líder da secção do Wisconsin, Andrew Hitt, que acrescentou que agentes do FBI já estão a investigar o caso.

"Não há dúvidas de que o Partido Republicano está agora em desvantagem, com esse dinheiro desaparecido", disse Hitt, explicando que contavam com ele para a reta final da campanha para as eleições presidenciais marcadas para a próxima terça-feira.

Hitt acusou 'hackers' desconhecidos de terem sido capazes de manipular faturas de quatro fornecedores que estavam a ser pagos para preparar material de campanha, enviado por correio para os eleitores.

As faturas foram alteradas para que, quando o partido as pagasse, o dinheiro fosse para os piratas informáticos e não para os fornecedores.

Trump ganhou o estado do Wisconsin por menos de 23 mil votos, em 2016, pelo que este é um dos estados cujo resultado é aguardado com expectativa.

O candidato republicano planeou uma terceira visita a este estado numa mesma semana, na sexta-feira, e o candidato democrata, Joe Biden, também ali estará presente nesse dia.