Eleições nos EUA. As grandes incógnitas a três dias da eleição

A três dias das eleições norte-americanas, há três grandes questões que poderão influenciar o resultado que sair das urnas. São elas o voto latino, o voto negro e o voto silencioso.

Ricardo Costa explica que há uma percentagem significativa do eleitorado latino que vota em Donald Trump, uma tendência nacional que preocupa muito o Partido Democrata. Outra questão prende-se com o eleitorado negro. Trump tem apoio significativo destes eleitores em alguns estados e, para além disso, a sua não mobilização pode ser decisiva, como aconteceu em 2016 com a derrota de Hillary Clinton. A última questão está no voto silencioso, na sub-representatividade dos eleitores de Trump nas sondagens.

O grande esforço de Trump na fase final

O enviado especial da SIC aos EUA explica que Trump está a fazer o esforço “no terreno que domina”: a campanha e os comícios. Ricardo Costa diz que a margem de Donald Trump são 10% neste momento, mas basta que ganhe na Pensilvânia para que a probabilidade de vitória dispare para 60%.