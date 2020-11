"Terça-feira podem escolher mudar". O apelo de Obama na campanha democrata no Michigan

Na contagem decrescente para as eleições de terça-feira, Barack Obama juntou-se a Joe Biden na campanha para as presidenciais nos Estados Unidos. No Michigan, os democratas defenderam que é tempo de Donald Trump sair da Casa Branca.

