Eleições nos EUA. Uma visita à “Trump store” na Pensilvânia

Nos últimos dias, o estado da Pensilvânia transformou-se no campo de batalha mais concorrido na campanha para as eleições dos Estados Unidos. Esta segunda-feira, Trump e Biden estão de novo nesta região determinante no resultado final.

A Pensilvânia é um dos estados decisivos para as eleições, e apesar de Joe Biden ter vantagem na maior parte destes “swing states”, os democratas não esquecem a derrota há quatro anos e preferem insistir numa batalha final neste campo.

Os enviados da SIC foram pela segunda vez à Pensilvânia e encontraram uma loja repleta de apoiantes do atual Presidente.