As últimas 24 horas de campanha: Trump correu entre comícios e Biden recorreu ao seu maior apoio

Donald Trump encerrou a campanha no Michigan, no mesmo local em que terminou em 2016. Apesar da sólida base de apoio republicana, várias sondagens estaduais e registos de apostas sobre o vencedor das eleições indicam que os estados da Pensilvânia, Michigan e mesmo o Texas podem deixar de ser território republicano.

Já Biden voltou a tocar na ferida e a insistir no coronavírus, tema que fragilizou o adversário. No último dia de campanha, jogou todos os trunfos. Com a ajuda de Lady Gaga, lembrou a América dos processos de assédio contra Trump. A cartada final foi trazer Barack Obama para os últimos dias de campanha.