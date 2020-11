Estrela televisiva e magnata do imobiliário, arrasou a concorrência e tornou-se o candidato republicano às presidenciais. Homem de pouca ciência, fez tremer conselheiros mais que o costume com a forma como lidou com a pandemia do coronavírus.

Antes da pandemia, em março, o presidente tinha bons argumentos para a reeleição, mas depois começou a perder nas sondagens para o adversário democrata Joe Biden.