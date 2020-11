Como estão a ser vividas as eleições norte-americanas fora dos EUA?

A campanha eleitoral não se faz só dentro dos Estados Unidos. Aliás, alarga-se a vários países do mundo que aguardam o resultado das eleições para saber o que podem esperar das futuras relações diplomáticas.

Por exemplo, uma sondagem em janeiro mostrou que 58% dos nigerianos apoia Donald Trump, mesmo depois de o Presidente ter colocado limitações ao visto de residência nos EUA. Já na Venezuela, há divergência de opiniões.

Por outro lado, os moradores de uma vila tâmil na Índia, onde nasceu o avô de Kamala Harris, rezaram esta terça-feira pela sua eleição como vice-presidente dos Estados Unidos, no dia em que termina a corrida eleitoral.

Thulasendrapuram, no estado de Tâmil Nadu, no sul do país, é a cidade natal do avô de Kamala Harris, um alto funcionário indiano identificado como P.V. Gopalan.

Sem relações diplomáticas, com sanções impostas e com um conflito renovado desde a morte do general Soleimani em janeiro passado, o líder supremo do Irão diz que é indiferente quem será o próximo presidente dos Estados Unidos.