Democratas manterão maioria na Câmara de Representantes, garante Pelosi

A líder da câmara de representantes, Nancy Pelosi, disse esta terça-feira que está convicta de que os democratas manterão "solidamente" a maioria naquele órgão do Congresso dos EUA.

Para além de escolherem o próximo Presidente dos EUA, os norte-americanos votam hoje para 35 lugares do senado (controlado pelos republicanos) e para os 435 lugares da câmara de representantes (controlada pelos democratas).

"Esta eleições são, nada mais nada menos, do que a recuperação da alma da América. Quer a nossa nação siga as vozes do medo ou prefira a esperança", disse hoje Pelosi, durante uma teleconferência de imprensa.