"É uma catástrofe o que está a acontecer nas contas dos Estados Unidos" 

José Gomes Ferreira considera que Donald Trump fez um trabalho "impressionante em deturpar a visão das pessoas" sobre um conjunto de indicadores económicos e que ninguém discute "as coisas importantes".

Sobre a balança comercial nos Estados Unidos da América, José Gomes Ferreira diz que "é uma catástrofe o que está a acontecer nas contas" do país. Afirma que a "máquina de propaganda" do Presidente norte-americano vai buscar "pequenos indicadores conjunturais para dar uma ideia de grande êxito no conjunto".

José Gomes Ferreira fala ainda num "conjunto de indicadores a vermelho que ninguém fala": o PIB, os acordos comerciais com a China, a balança comercial e o investimento internacional.

