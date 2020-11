Eleições nos EUA. Dificilmente haverá um vencedor anunciado no fecho das urnas

Esta terça-feira, é o dia da grande decisão nos Estados Unidos - é dia de eleições presidenciais. Porém, a grande decisão pode levar alguns dias a ser conhecido.

Mais de cem milhões de norte-americanos votaram antecipadamente nas eleições presidenciais que se realizam esta terça-feira, segundo as contas mais recentes da iniciativa Projeto Eleições dos EUA.

Os boletins de votos enviados por correio ou depositados presencialmente antes do dia das eleições representam mais de 72% do número total de votos nas eleições de 2016, de acordo com o Projeto Eleições EUA, em colaboração com a Universidade da Florida.

Também já foram apurados os primeiros votos destas presidenciais. Em Dixville Notch, uma aldeia na floresta de New Hampshire, Joe Biden venceu por unanimidade.