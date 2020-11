Bolsas europeias abrem em queda devido à incerteza nas eleições dos EUA

A incerteza nos Estados Unidos atirou os juros de Portugal para mínimos históricos. As bolsas europeias foram também castigadas em consequência das eleições norte-americanas.

A Bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em terreno negativo. O principal índice surge a cair mais e 1,5%.

Também as obrigações do Tesouro caíram na manhã desta quarta-feira, depois de terem registado uma tendência positiva no dia anterior. Os títulos da dívida a 10 anos bateram os valores mínimos de agosto do ano passado.

A tendência estende-se ao resto da Europa, com juros das obrigações em fortes quedas e todos os índices europeus a caírem mais de 1%.

Nos Estados Unidos, a situação é também volátil e já levou à maior queda diária dos juros do Tesouro norte-americano registada em mais de oito meses.

