Eleições nos EUA. Erro de impressão nos boletins impede contagem de votos na Carolina do Sul

Mais de 13.000 votos para as eleições norte-americanas desta terça-feira em Dorchester, Carolina do Sul, terão de esperar algum tempo para serem contados, devido a um erro de impressão, indicou o responsável eleitoral deste condado.

Scanner não registou barras impressas nos boletins

Em conferência de imprensa esta terça-feira, o comissário eleitoral do condado de Dorchester, Todd Billman, disse que os boletins de voto por correspondência não tinham as barras adequadas impressas no topo, pelo que o 'scanner' utilizado para a contagem dos votos não foi capaz de os registar.

O responsável garantiu que o erro não afeta o voto de ninguém.

Votos terão de ser contados à mão

Os votos terão agora de ser contados à mão, mas isso não acontecerá esta terça-feira.

Billman indicou que os resultados completos do condado de Dorchester estarão concluídos até ao prazo final de sexta-feira.

O condado foi favorável à democrata Hillary Clinton nas eleições presidenciais em 2016.

A corrida ao Senado entre o senador republicano Lindsey Graham e o seu concorrente democrata, Jaime Harrison, bem como a corrida da Câmara dos EUA entre o deputado Joe Cunningham e a concorrente republicana Nancy Mace, será afetada pelas urnas não escrutinadas.

O Presidente norte-americano, o republicano Donald Trump, concorre esta terça-feira à sua reeleição, contra o democrata Joe Biden, antigo vice-Presidente da administração de Barack Obama.

Arizona, Iowa, Geórgia, Florida, Michigan, Carolina do Norte, Pensilvânia, Texas e Wisconsin estão entre os estados que ajudarão a determinar qual o candidato que obterá os 270 votos eleitorais para ganhar a presidência.