Eleições nos EUA. Quem são os membros do Congresso eleitos?

Além do Presidente dos Estados Unidos, os norte-americanos estão também a eleger os membros do Congresso. Em causa estão os 470 lugares nas duas Câmaras do Congresso norte-americano.

No Senado, os republicanos procuram conservar a maioria. Entre os membros eleitos está um dos maiores aliados de Donald Trump. Já entre os eleitos do partido democrata está o ex austronauta Mark Kelly.

Na Câmara dos Representantes, o partido democrata deverá perder terreno, mas conservar a maioria que conquistou há dois anos. Entre os reeleitos está a congressista natural da Somália Ilhan Omar e a descentente de porto-riquenhos Alexandria Ocasio-Cortez. Na câmara baixa, os democratas elegeram os primeiros dois congressistas negros homossexuais. Já os republicanos elegeral pela Geórgia uma representante de um movimento que defende uma teoria da conspiração sobre redes pedófilas.

As eleições deverão ainda ficar marcadas pela entrada para o congresso de cinco lusodescendentes.

