Eleições nos EUA. Redes sociais tentam bloquear "fake news" sobre vencedor

O Facebook, o Twitter e o Instagram prepararam-se para impedir eventuais autoproclamados vencedores das eleições presidenciais norte-americanas antes de conhecidos resultados fiáveis, através de mensagens que avisam os seus utilizadores.

As três maiores redes sociais desenharam fórmulas para reduzir o impacto do anúncio na internet de vitórias eleitorais e assim tentar impedir informações falsas sobre os resultados, que pode demorar vários dias e até semanas a ser conhecido, refere a agência de notícias EFE.

O Facebook tem um alerta que avisa que ainda não é conhecido o nome do próximo presidente. O Twitter informa que as fontes oficiais desmentem o autoproclamado vencedor, enquanto o Instagram desativou a janela de "recentes".

As redes sociais querem reduzir os impactos negativos das mensagens partilhadas nas suas plataformas, até porque o sistema de contagem dos votos nos Estados Unidos é um processo longo, em especial este ano em que milhares de eleitores exerceram o seu direito antecipadamente ou por correio.

"Este tweet contém informação inexata sobre a eleição presidencial e contradiz os resultados oficiais e as projeções". É a mensagem preparada pelo Twitter e que poderá surgir no feed de algumas pessoas.

A rede social está especialmente atenta às contas oficiais associadas aos candidatos, assim como todas as que tenham mais de 100 mil seguidores, as que conseguem 25 mil gostos ou aquelas cujas mensagens são muito partilhadas.

Em que momento as mensagens serão autorizadas?

O Twitter selecionou os meios de comunicação social que considera mais fiável - ABC News, CNN, CBS News, NBC News e Fox News - e apenas quando dois destes media apontarem a vitória ao mesmo candidato será possível colocar uma mensagem no Twitter sem correr o risco de se ser corrigido.

Também o Facebook ativou uma nova ferramenta, depois de nas eleições de 2016 ter sido acusado de permitir a propagação de notícias falsas por piratas russos e de ter estado envolvido no escândalo de Cambridge Analytica.

"Os votos estão a ser contados. Ainda não há projeções sobre o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas de 2020", é uma das mensagens que pode aparecer na página de Facebook, segundo informação divulgada por esta plataforma.

O Facebook promete que "caso um dos candidatos ou o seu partido declare uma vitória prematura", a rede social adiciona informação especifica sobre o ponto da situação.

Também o Instagram adotou as mesmas medidas e agora a janela "Recentes" foi desativada, para reduzir a velocidade de propagação de informações falsas que possam surgir ainda esta terça-feira ou nos próximos dias.

Os resultados eleitorais poderão demorar dias ou mesmo semanas a ser conhecidos. Nos Estados Unidos, os eleitores podem votar antecipadamente e este ano o número de pessoas que optou por este modelo disparou.

Além disso, há 15 estados onde a contagem dos votos antecipados só começa após o encerramento das urnas, o que também contribui para uma maior lentidão no processamento do resultado porque a verificação do boletim de voto via postal é mais morosa.

Mesmo num ano eleitoral típico, a contagem dos votos passa para lá da noite das eleições. Os resultados não são oficiais até que os estados os certifiquem, o que significa que por vezes e preciso esperar semanas após o dia oficial da eleição.

Luís Costa Ribas considera que "há muitos americanos motivados para tirar Donald Trump da Casa Branca" e que a pandemia de covid-19 é um dos fatores.

O comentador da SIC diz que metade do eleitorado democrata vota em Joe Biden porque "gostam dele", em comparação com a outra metade que "quer se livrar de Donald Trump".

Para Luís Costa Ribas, há uma grande divisão, neste momento, nos Estados Unidos entre o eleitorado que quer acabar com "a praga de Donald Trump" e os apoiantes do atual Presidente norte-americano que querem "mais quatro anos do mesmo".