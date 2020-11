Eleições nos EUA. Sem surpresa, Trump vence no Texas

O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, venceu no Texas, obtendo os seus 38 votos, apesar da pressão democrata para conseguir uma vitória neste estado tradicionalmente conservador.

Uma avalanche inicial de votos alimentou as esperanças dos democratas para colocar fim a décadas de derrotas no Texas, onde as sondagens mostravam o seu candidato, Joe Biden, muito próximo de uma vitória.

Contudo, no final da contagem, Trump venceu, repetindo a vitória de 2016, onde tinha ultrapassado a rival democrata Hillary Clinton por nove pontos.

A confiança de Trump numa nova vitória neste estado levou o candidato republicano a não ter sequer feito qualquer comício no Texas, chegando mesmo a ridicularizar Biden por alimentar a esperança de um bom resultado.

O Texas é um dos estados cujos eleitores dependem fortemente da indústria do petróleo e, durante a campanha, Trump explorou o tema de Biden querer prejudicar os interesses deste setor, com a sua aposta nas energias renováveis.