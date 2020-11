Incerteza das eleições norte-americanas preocupa a Europa

A eleição do Presidente dos Estados Unidos implica sempre uma grande expectativa em relação às relações diplomáticas e económicas dos Estados Unidos com o resto do mundo.

Perante o cenário de incerteza que se vive, porque ainda não são conhecidos os resultados finais da eleição, Bruxelas reage com cautela. A chefe da diplomacia da União Europeia sublinha a disponibilidade para continuar a construir uma forte parceria, baseada nos valores e na história que unem os Estados Unidos e a Europa.

Na Alemanha, a ministra da Defesa admitiu temer que da eleição resulte uma situação muito explosiva com a possibilidade dos Estados Unidos enfrentarem uma crise constitucional.

