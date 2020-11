"Se se confirmar este voto, Biden será o próximo Presidente dos Estados Unidos"

O comentador da SIC Germano Almeida apresentou os vários cenários para os dois candidatos.

Na SIC Notícias, garantiu que as eleições não estão perdidas para Joe Biden.

"Sei que a noite está perdida para Biden, mas não é verdade", referiu.

No entanto, realçou que os resultados ainda podem virar.

O comentador da SIC explicou também que se Donald Trump ganhar as eleições, vai ser o primeiro Presidente dos Estados Unidos a ter dois mandatos sem o voto popular, uma vez que é certo que Joe Biden ganha esse voto.

"Estamos com uma noite surpreendente. Começou por ser surpeendente o Trump ganhar a Flórida mais do que se esperava", afirmou o comentador.

Germano Almeida afirmou ainda que será uma corrida à Casa Branca "disputada".

Num cenário em que Biden reúna 269 delegados no Colégio Eleitoral, basta-lhe conseguir um delagado no Nebraska (estado onde não se aplica a regra Winner takes it all) para juntar os 270 delegados necessários à vitória.

Na maioria dos estados norte-americanos aplica-se a regra acima, que significa que o candidato que vencer naquele estado ganha todos os votos/delegados atribuídos a esse estado. Exceções para o Nebraska e o Maine, onde os votos/são divididos.