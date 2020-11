Antigos Presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter felicitam Joe Biden

Dois ex-Presidentes norte-americanos, Bill Clinton e Jimmy Carter, felicitaram este sábado o candidato presidencial democrata Joe Biden e a candidata a vice-presidente Kamala Harris.

Bill Clinton, 42.º Presidente dos Estados Unidos (1993-2001), escreveu na rede social Twitter que "a América falou e a democracia venceu", e que prevê que a dupla Biden e Harris vai "servir e unir todos os americanos".

Jimmy Carter, 39.º Presidente (1977-1981), declarou que ele e a mulher, Rosalynn, estão "orgulhosos" da "campanha bem conduzida dos democratas" e de "ver a mudança positiva que trazem para a nação".

Nem Clinton nem Carter mencionaram o ainda Presidente Donald Trump nos seus comentários.

Biden era um jovem senador de Delaware quando Carter foi eleito, tendo subido a presidente do Comité Judiciário do Senado no mandato de Clinton na década de 1990.

O candidato democrata Joe Biden foi este sábado anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro segundo projeções dos órgãos de comunicação social norte-americanos.

Segundo essas projeções, Biden totaliza 284 "Grandes Eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.