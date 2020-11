Presidente turco felicita Biden pela eleição e espera estreitamento de relações

O Presidente turco, Recep Erdogan, enviou esta terça-feira uma mensagem de parabéns a Joe Biden, vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos, e disse esperar o fortalecimento de relações entre Ancara e Washington.

"As provações que enfrentamos, global e regionalmente, tornam necessário desenvolver e fortalecer as nossas relações, com base em interesses partilhados e valores comuns", disse Erdogan, na mensagem enviada a Biden e divulgada publicamente pela presidência turca.