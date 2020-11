A primeira declaração após a derrota eleitoral: "Só o tempo o dirá" 

A primeira declaração oficial depois da derrota nas eleições foi dedicada à Operação "Warp Speed", uma parceria para acelerar a busca pela vacina contra a covid-19.

Trump garantia que sob a sua presidência não haverá um confinamento, e aproveitou as declarações para insistir na ideia de que poderá manter-se como presidente.

"Aconteça o que acontecer no futuro, sabe-se lá que Administração será - só o tempo o dirá - mas posso dizer-vos que esta Administração não vai impor confinamento", afirmou no Rose Garden, na Casa Branca.

Momentos antes, a CNN confirmava a vitória de Joe Biden nos estados habitualmente republicanos da Geórgia e do Arizona, que permitem totalizar 306 votos no colégio eleitoral. A confirmar-se, Joe Biden vence Trump com os mesmos números com que o atual presidente derrotou Hillary Clinton em 2016.