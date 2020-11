Uma comissão composta por três agências do Governo norte-americano garante que as eleições de 3 de novembro foram "as mais mais seguras da História" do país.

Este organismo composto por três agências estatais descartou ainda a hipótese de irregularidades técnicas durante a votação.

É a resposta às alegações de fraude lançadas por Donald Trump, que também mereceram um comentário do antigo presidente dos EUA, Barack Obama.