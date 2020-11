Eleições nos EUA. Biden vence com 306 grandes eleitores e Trump com 232

Os principais órgãos de comunicação social norte-americanos projetaram esta sexta-feira a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro nos Estados Unidos, com 306 delegados ao Colégio Eleitoral, contra 232 do republicano Donald Trump.

Segundo os 'media' norte-americanos, entre eles a CNN e a NBC, nos dois estados em que os resultados ainda não tinham sido escrutinados, Biden foi declarado vencedor na Geórgia (16 grandes eleitores), enquanto Trump ganhou na Carolina do Norte (15).

Com estas projeções, Biden, que, a 11 deste mês, já tinha ultrapassado os 270 delegados no Colégio Eleitoral - a metade dos 538 votos deste órgão mais um - pode ser indicado como o Presidente eleito dos Estados Unidos.

O que é o Colégio Eleitoral?

O Colégio Eleitoral é um órgão integrado por 538 delgados eleitos pelos estados em função da sua população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo que seja por um único voto, garante todos os representantes, com exceção do Nebrasca e Maine, e quem garantir 270 vence as eleições.

Projeções da imprensa norte-americana

A divisão de "Grandes Eleitores", segundo as projeções dos principais órgãos de comunicação social norte-americanos, é a seguinte:

Trump (232): Alabama (9), Alasca (3), Arkansas (6), Carolina do Norte (15), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Florida (29), Kansas (6), Kentucky (8), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6) Luisiana (8), Maine-distrito 2 (1), Mississípi (6), Missuri (10), Montana (3), Nebraska-estado (2), Nebraska-distrito 1 (1), Nebraska-distrito 3 (1), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Virgínia Ocidental (5) e Wyoming (3).

Biden (306): Arizona (11), Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Colúmbia (3), Geórgia (16), Havai (4), Illinois (20), Maine-estado (2), Maine-distrito 1 (1) Maryland (10), Massachusetts (11), Michigan (16), Minesota (10), Nebraska-distrito 2 (1), Nevada (6), Nova Jersey (14), Nova York (29), Novo Hampshire (4), Novo México (5), Oregon (7), Pensilvânia (20), Rhode Island (4), Vermont (3), Virgínia (13), Washington (12) e Wisconsin (10).

Trump insiste em fraude eleitoral

Donald Trump insiste que lhe foram roubados 2,3 milhões de votos, mas os organizadores das presidenciais garantem que as eleições foram as mais seguras da história.

Nos estados onde há ações judiciais, não foram até agora encontradas provas de fraude.