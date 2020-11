A conferência de impresa de Rudy Giuliani que está a fazer correr tinta

A recontagem dos votos no estado da Geórgia confirmou a vitória de Joe Biden. Mas a administração Trump continua a fazer acusações de fraude eleitoral. As últimas críticas foram feitas numa conferência de imprensa que está a fazer correr tinta.

12.284 votos separam Trump e Biden na Geórgia. A diferença entre os dois candidatos diminuiu depois da recontagem. Ainda assim, confirma-se a vitória do presidente eleito e a viragem do estado tradicionalmente republicano para o voto democrata, algo que não acontecia há quase 30 anos.

A alteração nos números deve-se a 2.600 boletins encontrados no condado de Floyd que não tinham sido incluídos na contagem inicial.

Os votos da Geórgia ainda podem ser contados mais uma vez,já que a diferença é inferior a um por cento.

No twitter, Trump continua as acusações de fraude eleitoral, não só na Geórgia, como na Pensilvânia ou no Michigan.

Acusações repetidas numa conferência de imprensa que tem estado a dar que falar por causa de um momento insólito.

Rudy Giuliani, advogado de Trump, acusou os democratas de conspirarem para ganhar as eleições e repetiu, sem provas, que o ainda presidente ganhou em vários estados, enquanto estava a suar

tinta de cabelo.