Eleições nos EUA. Joe Biden forma nova administração mesmo sem Trump reconhecer derrota

Donald Trump continua a não reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O atual Presidente insiste em ações legais em seis estados. Enquanto isso, Biden já começou a formar a nova Administração que irá tomar posse a 20 de janeiro.

O nome do próximo Secretário de Estado norte-americano já é conhecido: Antony Blinken, de 58 anos, é um diplomata veterano defensor das alianças globais e do multilateralismo. Entrou para o Departamento de Estado na Administração Clinton e foi o número dois da diplomacia de Washington durante a presidência de Obama. Biden irá anunciar esta semana outras nomeações.

Dentro do Partido Republicano cressem pressões para que Trump reconheça a vitória do candidato Democrata. Mas o Presidente mantém o bloqueio à transição do poder.

Nos tribunais, Trump perdeu outro processo para invalidar a recontagem dos votos na Pensilvânia. Mantém ações legais em seis estados para tentar travar a certificação dos resultados eleitorais.

O prazo limite para as contestações legais às presidenciais norte-americanas termina a 8 de dezembro. Uma semana depois, os Grandes Eleitores dos 50 estados certificam os resultados e a votação deve ser validada oficialmente a 6 de janeiro pelo congresso dos Estados Unidos.