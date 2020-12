"Not Wanted". Ivanka Trump é persona non grata em Nova Iorque

O regresso de Ivanka Trump a Nova Iorque, depois da saída de Donald Trump da Casa Branca, poderá não ser agradável. No bairro de Manhattan apareceram cartazes onde se afirma que a filha de Trump não é bem-vinda.

"Not wanted in New York" – “Não desejada em Nova Iorque”, em português – é a frase que marca os cartazes afixados pelo duo de comédia Good Liars. O grupo, que é composto por Jason Selvig e Davram Stiefler, acusa ainda Ivanka de ter um sotaque “falso elegante” e de ser casada com Slenderman – uma personagem fictícia sobrenatural que não tem rosto –, numa crítica ao conselheiro presidencial e genro de Donald Trump, Jared Kushner.

A filha mais velha do ainda Presidente está a ser alvo de críticas por não ter interferido em algumas das decisões do atual Presidente, nomeadamente no que toca às políticas controversas de imigração que obrigaram à separação de crianças e pais nas fronteiras norte-americanas.

Apesar de Nova Iorque ser a sua antiga casa, Ivanka está a considerar mudar de residência em janeiro. As opções são Nova Jérsia ou Florida. Segundo a Vanity Fair, caso volte à cidade, Ivanka Trump será excluída da elite social.