Biden designa defensor do Acordo de Paris para assessor económico

O Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, designou esta quinta-feira como principal assessor económico Brian Deese, que desempenhou um papel importante na negociação do Acordo de Paris no governo de Barack Obama (2009-2017).

Esta nomeação, que não requer confirmação do Senado, manifesta a intenção de Biden em utilizar a sua política económica para combater as alterações climáticas, indica a agência noticiosa Efe.

Em comunicado, o Presidente eleito afirmou que Deese é "uma voz em que se pode confiar" para ajudar os Estados Unidos a superar a atual situação económica e construir uma "melhor economia" que inclua todos, fomente empregos bem pagos e assuma a "ameaça existencial" suscitada pelas alterações climáticas.

"Brian é um dos funcionários públicos do país que superou mais provas e conseguiu grandes resultados", sublinhou Biden.

Quem é Brian Deese?

Deese, 42 anos, trabalha há quase duas décadas para políticos democratas: foi assessor de John Kerry durante a campanha presidencial de 2004 contra o ex-presidente George W. Bush (2001-2009) e mais tarde trabalhou para Hillary Clinton e de seguida para Obama (2209-2017) durante as eleições presidenciais de 2008.

Jacquelyn Martin

Após a vitória de Obama, Deese integrou a equipa económica da Casa Branca, e em 2015 converteu-se no seu principal assessor em temas de alterações climáticas e energia.

Nesse período, desempenhou uma função relevante nas negociações do Acordo de Paris de 2015 e impulsionou uma série de regulamentos destinados a reduzir a quantidade de emissões provocadas pelo setor elétrico e de transportes.

No entanto, Deese foi criticado por grupos ecologistas, pelo facto de nos últimos anos ter ocupado o cargo de diretor de sustentabilidade do fundo de investimentos norte-americano BlackRock, que possui importantes ativos em Espanha e no México.

A designação de Deese oferece uma imagem mais nítida sobre a futura equipa económica de Biden, na qual Janet Yellen também desempenhará lugar de destaque como secretária do Tesouro.

Biden designou ainda Wally Adeyemo para o cargo de secretário-adjunto do Tesouro, enquanto Neera Tanden exercerá o posto de diretora do Gabinete de Administração e Orçamento (OMB na sigla em inglês).

Cecilia Rouse será a presidente do Conselho de assessores económicos, e Jared Bernstein e Heather Boushey membros do Conselho de assessores económicos.