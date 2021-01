Eleições nos EUA. Pelo menos uma pessoa ferida por bala nos confrontos no Capitólio

Pelo menos uma pessoa foi ferida por uma bala após manifestantes pró-Trump invadirem o Capitólio norte-americano e entrarem em confronto com as forças de segurança, segundo os serviços de emergência, citados pelo canal local da Fox.

Segundo a agência Efe, imagens transmitidas pelo canal MSNBC mostram uma mulher a ser transportada numa maca com uma forte hemorragia e ouvem-se alguns legisladores a gritar "foram disparados tiros", enquanto membros da segurança do Capitólio sacam das armas na sala do plenário da Câmara dos Representantes.

Também a Associated Press noticia a existência de um ferido, citando uma fonte conhecedora do assunto que falou com a agência norte-americana sob condição de anonimato.

A agência diz que a vítima foi transferida para o hospital, desconhecendo-se a gravidade do seu estado.

Manifestantes pró-Trump invadiram o Capitólio

Os disparos ocorreram quando dezenas de apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump violaram o perímetro de segurança do Capitólio norte-americano enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio.

Entretanto a polícia pediu aos congressistas no interior da Câmara dos Representantes para colocarem máscaras de gás após a dispersão de gás lacrimogéneo no interior do Capitólio.

Milhares de manifestantes tinham-se reunido esta quarta-feira em Washington, protestando e contestando a vitória do democrata Joe Biden.

Num comício em frente à Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazerem ouvir a sua voz, em protesto do que considera ser uma "fraude eleitoral", tendo mesmo dito que "nunca" aceitaria a sua derrota nas eleições de 3 de novembro.

Os manifestantes obedeceram ao comando do Presidente cessante e dirigiram-se para o Capitólio, tendo mesmo forçado a oposição da polícia, que tentou impedir a sua entrada no edifício.

Minutos depois, agentes de segurança começaram a evacuar escritórios do Capitólio, por razões de segurança e, de seguida, aconselharam a suspensão dos trabalhos na Câmara de Representantes e no Senado.

Os trabalhos de discussão da contagem de votos eleitorais ficaram assim, para já suspensos, enquanto canais televisivos transmitem imagens de distúrbios nas escadas do Capitólio.

Vários legisladores, incluindo republicanos, usam as suas contas na rede social Twitter para criticar a ação dos manifestantes, dizendo que não se vão deixar intimidar pela sua presença ou pelos seus apelos para que a contagem de votos do Colégio Eleitoral seja rejeitada.

Também no Twitter, Trump já apelou por duas vezes aos manifestantes para que se mantenham pacíficos, mas sem pedir o fim dos protestos.