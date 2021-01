Macron condena invasão do Capitólio: "Não vamos ceder perante a violência"

O presidente francês, Emmanuel Macron, transmitiu esta quinta-feira uma mensagem de apoio à "democracia dos Estados Unidos" criticando a invasão do Capitólio em Washington por apoiantes do presidente norte-americano, Donald Trump.

Nas imagens, o chefe de Estado francês fala junto a bandeiras da França, da União Europeia e dos Estados Unidos.

"Quando, numa das democracias mais antigas do mundo, apoiantes do presidente cessante questionam com armas os resultados legítimos das eleições, estão a destruir uma ideia universal: 'um homem, um voto'", afirma Macron.