Pedro Nuno Santos diz que não é apenas membro do Governo e vai assumir quem apoia nas Presidenciais

Pedro Nuno Santos ainda não disse quem é o candidato que vai apoiar nas Presidenciais, mas já garantiu que não deixará de tomar posição.

Sem entrar em detelhes, por estar na qualidade de ministro das Infraestruturas, remeteu para declarações de julho onde afirmou que nunca votaria em Marcelo Rebelo de Sousa e apoiaria um candidato de esquerda, contrariando a posição de António Costa e de vários dirigentes do PS.

Em entrevista ao Jornal Expresso António Costa tinha avisado que os membros do Governo têm um particular dever de reserva nas próximas eleições Presidenciais. Pedro Nuno Santos faz saber que não é apenas membro do Governo e portanto vai assumir quem apoia.

