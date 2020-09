Ana Gomes responde às críticas de Ventura: "Não ofende quem quer"  

Este domingo, na Edição da Noite da SIC Notícias, Ana Gomes respondeu às críticas feitas por André Ventura: "Não ofende quem quer".

"Se era uma tentativa de ofensa contra mim, ou contra Marisa Matias, falhou redondamente no que me toca. (...) Terei muito orgulho em ser a candidata dos ciganos, dos negros, dos gays, dos pobres, dos excluídos, dos discriminados no nosso país."