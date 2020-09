Ventura: "Se ficar atrás de Ana Gomes e Marisa Matias nem merecia estar na televisão"

O líder do Chega! afirmou que coloca o lugar de Presidente à disposição se a candidata Ana Gomes ficar à frente nas Eleições Presidenciais: "Significa que eu não fiz o meu trabalho verdadeiramente".

"Sei que muitas pessoas de classe média são incapazes de votar em Marcelo Rebelo de Sousa. À direita só há mais um candidato com potencial do ponto de vista eleitoral, que sou eu. Quando é assim, eu não tenho desculpa para que a Ana Gomes, sem o apoio formal do PS, fique à minha frente. A Ana Gomes tem de partilhar o palco com Marisa Matias e com João Ferreira", explicou em entrevista à SIC Notícias.