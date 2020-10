Quem diz votar em Marcelo são na maioria “eleitores do PS e do PSD”

Se as eleições presidenciais fossem hoje, Marcelo Rebelo de Sousa ganhava à primeira volta, com 65% dos votos, revela o estudo do ICS e do ISCTE feito para a SIC e para o Expresso. A antiga eurodeputada Ana Gomes ficaria em segundo lugar, com 12%, e André Ventura, surge em terceiro com 8% das intenções de voto.

Pedro Magalhães explica que estes resultados, com tanta antecedência, raramente se confirmam no dia das eleições e avisa mesmo que os 65% de Marcelo são uma estimativa “demasiado alta”.

Sobre o eleitorado, diz que quem vota em Marcelo Rebelo de Sousa são na grande maioria os eleitores do PS e do PSD. O investigador revela ainda que os eleitorados mais divididos são os do PS e do BE, isto porque a própria direção do PS está dividida em apoiar Ana Gomes.

Sobre a ex-eurodeputada, diz que o seu eleitorado é composto em parte por eleitores do PS e por indivíduos que votariam noutros partidos, como é o caso do PAN.

“A maioria dos eleitores que diz votar no PAN tenciona votar em Ana Gomes”, conclui.

Já sobre André Ventura, Pedro Magalhães considera que o candidato está na luta pelo terceiro lugar e que não deverá ir além do peso eleitoral do partido.