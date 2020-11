Presidenciais. Antiga primeira-dama Manuela Eanes revela em quem vai votar

Manuela Eanes vai votar em Marcelo Rebelo de Sousa na corrida às presidenciais de 2021.

A antiga primeira-dama esteve, esta quinta-feira, no Programa da Júlia, na SIC, onde afirmou que, apesar da grande amizade que tem pela candidata Ana Gomes, o compromisso, anterior, de apoiar Marcelo Rebelo de Sousa vai prevalecer.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou na terça-feira as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021. A informação foi publicada no site da presidência.



"Nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o Presidente da República assinou hoje o Decreto que fixa para domingo 24 de janeiro de 2021 as eleições presidenciais, o qual seguiu já para publicação em Diário da República", lê-se na nota divulgada.

A Lei Eleitoral do Presidente da República estabelece que o chefe de Estado "marcará a data do primeiro sufrágio para a eleição para a Presidência da República com a antecedência mínima de 60 dias". Marcelo Rebelo de Sousa assinou este decreto 61 dias antes da data das eleições.