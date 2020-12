Ana Gomes critica local do anúncio de recandidatura de Marcelo

Em altura de confinamento, Ana Gomes diz que a escolha da pastelaria Versailles, em Belém, para o anuncio de candidatura de Marcelo às eleições presidenciais foi errada.

"Uma pastelaria em dia de confinamente, que devia estar fechada, sem acesso a jornalistas, sem perguntas e respostas parece-me uma forma de minorizar as eleições que são importantes para a democracia em Portugal", concluiu depois de uma visita à Câmara do Porto.

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu ainda críticas do candidato comunista João Ferreira, que o acusou de não seguir à regra a Constituição.

As críticas também ecoaram nas redes sociais, com o candidato da Iniciativa Liberal Tiago Mayan a criticar, tal como Ana Gomes, a escolha de uma pastelaria como local de anúncio de candidatura em dia de confinamento.

André Ventura preferiu dar descanso a Marcelo, e nas redes sociais apontou baterias a Marisa Matias, Ana Gomes e João Ferreira que acusou de terem como único objetivo ficar à frente do candidato do Chega.

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa já sabe que pode contar com o apoio por inteiro do PSD e com parte do PS que deu liberdade de voto nas eleições presidenciais.

Quanto ao CDS, só dará a conhecer a posição sobre as presidenciais depois de convocado Conselho Nacional Extraordinário, agendado para sábado e que aontecerá por videoconferência.