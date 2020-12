Marcelo com 66% das intenções de voto, Ana Gomes segue no 2.º lugar

A um mês e meio das eleições presidenciais, a sondagem do ICS e do ISCTE feita para a SIC e para o Expresso aponta para uma vitória folgada de Marcelo Rebelo de Sousa com 66% das intenções de voto.

Ana Gomes mantém o segundo lugar com apenas quatro pontos de vantagem sobre André Ventura, que continua à frente de Marisa Matias e João Ferreira.

O estudo revela ainda que quase 80% dos inquiridos estão satisfeitos com o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos cinco anos.

As eleições presidenciais de 2021 realizam-se em 24 de janeiro.