Presidenciais. André Ventura garantiu em fevereiro que não iria suspender mandato de deputado

Em fevereiro, André Ventura, num vídeo enviado aos militantes do Chega, garantiu que não ia suspender o mandato. Contudo, dez meses depois, mudou de opinião e pede agora ao Presidente da Assembleia da República para ser substituído por Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente do partido.

Ferro Rodrigues pediu aos serviços jurídicos do Parlamento para analisarem esta questão com caráter de urgência.

O Estatuto dos Deputados só prevê a suspensão do mandato por doença grave, licença de maternidade ou paternidade ou seguimento de processos judiciais. No entanto, a lei eleitoral do Presidente da República determina que os concorrentes têm direito à dispensa do exercício das respetivas funções, sejam públicas ou privadas.