João Ferreira vs Ana Gomes. “Dá impressão que se sentem verdadeiramente bem é no papel de eurodeputados”

Ana Gomes e João Ferreira estiveram em debate, esta terça-feira, para as eleições Presidenciais. Apesar de disputarem um lugar em Belém, Ângela Silva, jornalista do Expresso, estranhou que o assunto primordial tenha sido as europeias.

“Dá impressão que eles se sentem verdadeiramente bem é no papel de eurodeputados”, disse a jornalista na análise ao frente-a-frente.

Para a Ângela Silva, a candidata Ana Gomes mostrou “uma descoordenação em relação ao anterior debate”, com Marisa Matias.

“Ela com Marisa Matias tentou mostrar que era menos de esquerda e aproximar-se do eleitorado socialista mais moderado. Hoje [terça-feira] ela quer posicionar-se outra vez como a pessoa que pode federar as esquerdas à esquerda do PS. Acho que há aqui uma contradição que pode até baralhar um bocado o eleitorado”, analisa.

Já Henrique Monteiro, também jornalista do Expresso, destaca o momento em que Ana Gomes afirmou acreditar que pode haver uma segunda volta nas eleições.