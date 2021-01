Presidenciais. “Marcelo é um excelente interprete dos valores do CDS”

O líder do CDS reafirmou o apoio à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa para a Presidência da República. Francisco Rodrigues dos Santos afirma que metade do eleitorado do partido apoia o atual Presidente.

“Marcelo Rebelo de Sousa é, no essencial, um excelente interprete dos valores do CDS e creio que isso foi assumido pelo conselho nacional que se pronunciou sobre esse efeito”, disse o secretário-geral dos centristas.

Francisco Rodrigues dos Santos indicou ainda que as sondagens apontam que o apoio ao atual candidato por parte da base do CDS está “próximo dos 60%”.