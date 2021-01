Marisa Matias vs. André Ventura. Um debate intenso marcado por várias acusações

O debate desta quinta-feira que colocou frente a frente a candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, e o candidato do Chega, André Ventura, começou com uma troca de acusações que se prolongou até ao fim do debate.

Marisa Matias acusou o adversário de "mentiroso", "cobarde" e de "prejudicar o português comum". Ventura não demorou a responder e acusou o Bloco de ser o maior "troca tintas da História do país".

Marisa Matias não daria posse a um Governo do Chega

Marisa Matias sublinhou, esta quinta-feira, que não daria posse a um Governo do Chega. "O Chega é um partido que faz parte da democracia portuguesa", atirou André Ventura, lembrando que é possível um Governo entre PSD e Chega. E continuou: "É uma candidatura com uma lógica irresponsável".

Ventura daria posse a um Governo do Bloco de Esquerda

Por outro lado, André Ventura garantiu que, enquanto Presidente da República, daria posse a um Governo formado pelo Bloco de Esquerda.

"Se o Bloco não é extrema esquerda, já não sei o que é a extrema esquerda"

André Ventura afirmou que o Bloco de Esquerda está sistematicamente contra as famílias, as empresas e os negócios em Portugal. "Parece que sou o único no Parlamento que enfrento o Bloco de Esquerda", rematou.

Bucas no gabinete de Ventura

Durante a discussão entre os dois candidatos à Presidência da República, Marisa Matias acusou Ventura de ser o único candidato que teve a Polícia Judiciária no seu gabinete num caso de investigação a corrupção e fraude.

