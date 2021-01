Presidenciais. Ana Gomes inicia campanha com ataques a Marcelo nas redes sociais

Ana Gomes suspendeu as ações previstas para o primeiro dia de campanha. Ainda assim, a candidata esteve ativa nas redes sociais com respostas a Marcelo Rebelo de Sousa depois do debate realizado este sábado.

Nas várias publicações feitas no Twitter, a candidata socialista conclui que “não se pode falar sobre a relação de Ricardo Salgado com Marcelo Rebelo de Sousa” porque isso “ofende o professor e muitas sensibilidades nos meda”.

Em resposta ao “não vale tudo” que ouviu do presidente recandidato no confronto televisivo, a ex-eurodeputada partilhou também várias notícias para lembrar as luxuosas férias de Marcelo e Salgado.

Fora das redes sociais, Ana Gomes ficou a saber que também a Juventude Socialista, à semelhança do PS, optou por não apoiar um candidato à presidência da República. A JS recomendou aos militantes o voto em qualquer uma das três candidaturas de esquerda.

Na segunda, Ana gomes vai voltar à campanha de rua. 24 horas antes, a candidata tinha anunciado que só tomaria uma decisão sobre a campanha no terreno depois da reunião no Infarmed, marcada para terça-feira.