Presidenciais. Ventura apelida protesto de “fantochadas” de “esquerda”

André Ventura foi recebido com um protesto em Serpa, onde arrancou a campanha. O candidato à presidência da República diz que a manifestação mostra que está no caminho certo e que quem não venceu nos debates quer vencer na rua.

Do lado de dentro, com menos pessoas do que na rua, houve um outro imprevisto. Quando se preparava para criticar a criação de um grupo de trabalho contra o racismo, abrem-se as cortinas com um convidado que ainda está por explicar: O esqueleto fora do armário não desviou o foco de Ventura.

No estilo habitual, o líder do Chega acusou Marisa Matias de cobardia política, caso a candidata desista a favor de Ana Gomes. E criticou os que estão a cancelar a campanha. Ventura promete que a sua campanha ia a todos os distritos do país.