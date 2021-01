Covid-19. Marcelo volta a fazer teste no sábado

O Presidente da República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quinta-feira à Lusa que, por indicação das autoridades sanitárias, vai fazer novo teste de diagnóstico do SARS-CoV-2 e reavaliação da sua situação no sábado.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou à agência Lusa que, embora esteja inscrito para o voto antecipado no concelho de Lisboa, no próximo domingo, tenciona votar em Celorico de Basto, no distrito de Braga, no dia das eleições presidenciais, 24 de janeiro, como habitualmente: "Voto em Celorico. Só votaria em Lisboa se tivesse de ficar em Lisboa".

Marcelo esteve em contacto com duas pessoas infetadas

O chefe de Estado e candidato presidencial encontra-se em vigilância passiva desde a semana passada, por ter tido contactos considerados de baixo risco com dois infetados com o novo coronavírus, devendo por isso monitorizar sintomas e restringir os contactos sociais, evitando "grandes aglomerações".

Em declarações à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa contou que na quarta-feira fez "uma ligeira incursão fora do Palácio de Belém, para ir ao último dia de abertura de um alfarrabista na rua do Alecrim", em Lisboa, onde comprou alguns livros, antes de gravar uma entrevista à Antena 1.

Esta quinta-feira, esteve no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, onde deu uma entrevista ao canal de televisão francês M6, e dará uma entrevista como Presidente da República ao jornal francês Le Monde, e na sexta-feira irá às instalações da Renascença gravar uma entrevista a esta rádio e ao jornal Público.

"Depois, farei no sábado um teste do INEM. Fui contactado para fazer uma avaliação da situação no sábado. Insistiram muito para evitar, para já, grandes aglomerações", acrescentou.