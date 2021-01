Presidenciais. Marisa Matias dedica dia à crise no emprego e na habitação

A candidata às presidenciais Marisa Matias dedicou o dia de campanha desta quinta-feira às consequências da pandemia no emprego e na habitação. Ao seu lado contou com Ana Drago, uma dissidente do Bloco de Esquerda.

Ana Drago, antiga deputada do Bloco de Esquerda, bateu com a porta em 2014. Não recusa um regresso, mas só se a liderança fosse outra.

As eleições presidenciais realizam-se no dia 24 de janeiro. Concorrem Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Mayan e Vitorino Silva.

ACOMPANHE AQUI A SIC NA CAMPANHA