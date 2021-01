João Ferreira passou a manhã desta sexta-feira em Coimbra, onde se encontrou com um grupo de funcionários dos CTT e, mais tarde, com os profissionais do centro hospitalar universitário.

O candidato criticou a privatização dos CTT e ouviu as queixas dos profissionais de saúde.

"Não chega bater palmas aos profissionais", diz.

